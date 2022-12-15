Уже известно о двух погибших и нескольких пострадавших.

В России снова неспокойно. Новая "бавовна" случилась в Иркутской области. Там местные жители сначала слышали "хлопок", а затем ощутили мощную вибрацию.

Российские СМИ уже подтвердили, что взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске, который является крупнейшим НПЗ в Восточной Сибири. Огонь охватил 2 тысячи 500 квадратных метров.

Известно, что в результате пожара на НПЗ погибли двое. Также есть пострадавшие. Причиной взрыва в РФ назвали "загазованность систем технологической установки".

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Российские правоохранители уже возбудили уголовное дело. Однако в сети шутят, что россияне на самом деле снова "покурили в неположенном месте".

К слову, совсем недавно на этом НПЗ уже был пожар. 27 ноября там более 100 человек и 25 единиц техники боролись с огнем около 4 часов.

"Бавовна" в РФ: новые взрывы в российских городах

В России все чаще происходят "странные" взрывы и пожары. Так, недавно "знатно бабахнуло" в Брянской области, россияне рассказали, что "прилетело" в воинскую часть.

Помимо этого в РФ вспыхнул пожар на территории завода, где производят двигатели для флота. Огонь распространился на 200 квадратных метров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже прокомментировал системные "самовозгорания" на территории РФ:

"И то, что у них там происходит на России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И те события, которые там происходят, - я не могу сказать, кто к этому причастен - но, поверьте, оно будет гореть и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно случится за наши с вами дни".

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