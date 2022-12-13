Он не сказал, кто причастен к этим возгораниям.

Сейчас все большее количество стран "открывают лицо" и становятся рядом с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. По его словам, речь идет о странах, которые больше наблюдали за ходом войны. Он отметил, что это приближает победу Украины.

Данилов рассказал, что были руководители, которые несколько раз предлагали Украине переговоры с Российской Федерацией на условиях РФ.

Видео дня

"Я могу сказать, благодаря нашему президенту, мы это отметали от слова совсем. И мы осознаем ситуацию, которая на сегодня есть", - сказал он.

Также секретарь СНБО прокомментировал системные "самовозгорания" на территории Российской Федерации.

"И то, что у них там происходит на России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И те события, которые там происходят, - я не могу сказать, кто к этому причастен - но, поверьте, оно будет гореть и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно случится за наши с вами дни", - заверил Данилов.

Взрывы и пожары в России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря под Рязанью и в Энгельсе раздались взрывы. Россия обвинила Украину в атаке с помощью дронов.

6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Местные власти сообщили о возгорании нефтенакопителя.

13 декабря вспыхнул пожар на территории российского завода "Звезда" в Санкт-Петербурге, где производят двигатели для ВМФ РФ, генераторы и электроподстанции.

Кроме того, по данным российских СМИ, за последние 9 месяцев в России сгорели 9 торговых центров. 9 декабря горел большой торговый комплекс "Мегахимки" у границы Москвы и области, а 12 декабря в подмосковной Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк".

Вас также могут заинтересовать новости: