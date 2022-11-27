Более 100 человек боролись с огнем более четырех часов.

Мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области Российской Федерации. С огнем боролись более четырех часов.

По данным кремлевского издания "РИА Новости", о пожаре стало известно в 9:00 по местному времени. С огнем боролись до 13:17 более 100 человек и 25 единиц техники.

Местные власти создали специальную комиссию, которая будет расследовать причины возгорания.

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Справка УНИАН. Ангарская нефтехимическая компания является частью в "Роснефти". На данный момент это крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.

"Бавовна" в России - что известно

Время от времени в различных областях Российской Федераци гремят взрывы или внезапно вспыхивают пожары на предприятиях. Так, 6 ноября, в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов на нефтебазе.

Кроме того, 22 октября взрывы прогремели в Шебекино. В результате якобы погибли два человека.

16 ноября стало известно, что в селе Стальной Конь Орловской области РФ, что в 180 километрах от украинской границы, произошел взрыв на нефтебазе. Губернатор региона Андрей Клычков заявил о якобы атаки БПЛА.

19 ноября под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на газозаправочной станции. Очевидцы сообщили о массивном пожаре в районе Мурино.

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