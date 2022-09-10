Пока пожарные пытались ликвидировать возгорание, россияне выносили из магазинов вещи и совсем не боялись погибнуть ради легкой наживы.

В российском городе Уфа произошел пожар в торговом центре "Меркурий". Огонь охватил большую территорию, а "честные российские граждане" решили воспользоваться моментом. Жители Уфы ограбили охваченный огнем ТЦ.

На видео, которые уже появились в соцсетях, можно наблюдать беспечность россиян, ради легкой наживы они рисковали жизнью и выносили из магазинов товары.

Так, россиян особо заинтересовала судьба магазина, где продавались меховые изделия. Мародеры выбрасывали на улицу шубы и старались украсть как можно больше товаров. Все это снималось на видео, но россияне совсем не стеснялись заниматься грабежом.

Видео дня

Также россияне "побеспокоились о сохранности" магазинов с техникой и другими товарами. Случайные свидетели мародерства пытались остановить "честных граждан", но те начали разбегаться только когда услышали, что все их поступки фиксируются на видео.

Вскоре стало известно, что пожар в ТЦ удалось локализовать, он распространился на 5,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В РФ оценить ущерб пока что не берутся, ведь едва ли им удастся выяснить, сколько магазинов сгорело, а сколько шуб и других товаров "спасли неравнодушные граждане".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России военный избил стулом мужчину, не оценившего его "подвиги" в Украине.

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