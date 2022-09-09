Инцидент попал на видео.

В российской Туле вернувшийся из Украины военнослужащий напал со стулом на мужчину, который не оценил его "заслуги" на войне.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в местной пиццерии. Мужчина в военной форме спросил у хозяина заведения, сидевшего за одним из столов: "Чё смотришь?". Между ними завязался словесный конфликт.

Видео дня

В ходе спора военнослужащий начал говорить, что недавно вернулся с войны в Украине. Владелец пиццерии ответил ему: "Ну и что?".

После этого мужчина вышел из заведения и вернулся уже не один. Он взял стул и начал избивать им владельца и его знакомого.

Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они разняли драку и задержали всех ее участников.

Ранее сообщалось, что в России пьяные мужчины ворвались в центр с беженцами из Украины. Они угрожали оружием женьщинам с детьми и требовали выдать им мужчин "из Киева и Чернигова". Среди них был солдат, который воевал в Украине.

Также сообщалось, что российского оккупанта с Сахалина, который на войне против Украины потерял руку, пыталась ограбить его невеста.

Как известно, Россия ищет добровольцев на войну на сайте психонервологического диспансера и среди бездомных.

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