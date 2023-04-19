Решение о "секвестре" губернаторы приняли на фоне резкого ухудшения ситуации с доходами.

Столкнувшись с обвальным падением налоговых соборов на фоне санкций и войны с Украиной, российские губернаторы "пустили под нож" финансирование поликлиник и больниц.

Как пишет The Moscow Times, расходы на здравоохранение в регионах по итогам 2022 года сократились на 3,9%, отмечают эксперты Института Гайдара. Совокупные траты региональных властей увеличились на 16,2%, медицина стала единственной социальной статьей, по которой финансирование было урезано не только в реальном выражении (с учетом инфляции), но и номинально.

Решение о "секвестре" губернаторы приняли на фоне резкого ухудшения ситуации с доходами. По итогам года у каждого третьего региона упали налоговые сборы, а в пяти - это снижение приобрело обвальный характер. Так, Тюменская область в четвертом квартале недосчиталась каждого второго рубля налогов: сборы рухнули на 48,9%. Доходы Красноярского края упали на 39%, Мурманской области - на 33%, Кемеровской области - на 30%.

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