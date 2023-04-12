Местные власти обеспокоены возможным распространением бубонной чумы из Монголии.

Российскую Федерацию "накрыло" нашествие зараженных чумой сурков, которые "атакуют" инфекцией глубинки РФ из Монголии.

Обеспокоенность в связи с возможным распространением бубонной чумы среди местного населения Республики Тыва (Сибирский край) высказала местный сенатор Людмила Нарусова, пишут пропагандисткие СМИ.

В частности, вопрос "чумных сурков" власти РФ обсудили 12 апреля в рамках соответствующего пленарного заседания Совета Федерации.

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"Не берусь утверждать, что это - специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить", - заявила она.

Нарусова пожаловалась, что в российских глубинках, в отличие от крупных городов РФ, отсутствуют нормальные лаборатории, позволяющие во время выявить распространение инфекции.

В ответ вице-премьер России Татьяна Голикова попыталась заверить, что Россия в будущем расширить сферу деятельность по выявлению инфекционных заболеваний и указала, что в период вспышки пандемии COVID-19 РФ уже развернула несколько центров секвенирования.

Отметим, что сурки являются частыми переносчиками бубонной чумы, которая опасна для человека. Инфекцию можно подхватить при непосредственном контакте с зараженными животными.

В РФ зафиксировали чуму на популярном курорте

Напомним, что из-за легкомысленного отношения властей РФ к собственному населению на смертность среди россиян, помимо потерь в войне с Украиной, влияют и периодически вспышки эпидемий, которые из года в год фиксируют местные ученые.

К примеру, два года назад очаг распространения чумы обнаружили на популярном курорте, который граничил с Монголией. Речь идет о плато Укок. Тогда переносчиками заразы также стали сурки.

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