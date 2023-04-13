При этом официальная статистика значительно занижена: в нее попадают только те, кто встал на учет в диспансере.

Каждый третий регион России - на последней стадии эпидемии ВИЧ. Но власти отказываются признавать рост заражений и не закупают нужные лекарства.

Как сообщается в исследовании "Важных историй", после пандемии коронавируса в России вновь выросла выявляемость ВИЧ. За 2022 год, по официальным данным, число заражений в расчете на 100 тысяч населения выросло на 8% и достигло 63 тысяч человек. Но эти цифры не помешали Минздраву отчитаться о снижении новых случаев ВИЧ-инфекции.

При этом официальная статистика значительно занижена, т.к. в нее попадают только те, кто встал на учет в диспансере. В реальности в России живет 1,5 миллиона ВИЧ-положительных граждан - это 1% населения страны.

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По закону в России ВИЧ-позитивные люди должны получать антиретровирусные (АРВ) препараты бесплатно, за счет государства. А замедлить распространение эпидемии ВИЧ можно, только если получать АРВ-терапию будут все заболевшие. Для этого бюджеты на закупку препаратов нужно ежегодно увеличивать на 15 миллиардов рублей. Денег на это в бюджете, как всегда, нет.

При этом на войну Россия в 2022 году потратила порядка 10 триллионов рублей. На эти деньги можно было обеспечивать всех нуждающихся россиян АРВ-терапией ближайшие 270 лет.

Еще один эффективный способ бороться с эпидемией - профилактика заражений. Но секс-просвет в России фактичкески запрещен, новости об эпидемии ВИЧ в России власти называют "грязной информационной кампанией" Запада, а НКО, которые помогают ВИЧ-позитивным людям получать лекарства и занимаются профилактикой, признают "иноагентами".

Ситуация с ВИЧ в России - подробности

Вирус иммунодефицита человека выявили у 1% населения Российской Федерации. Об этом заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

По его словам, сейчас инфицированы до 1,5 миллиона россиян, число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией растет. Покровский прогнозирует, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения вирусом может составить 660 тысяч человек.