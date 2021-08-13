Пылающего самоубийцу удалось оперативно потушить.

В Санкт-Петербурге мужчина поджег себя в Троицком храме.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

По их данным, мужчину зовут Руслан Кескинен. Он зашел в Троицкий храм, облился бензином, после чего поджёг себя.

Мужчину оперативно потушили, однако он всё равно получил ожоги.

По словам свидетелей, он требовал позвонить архангелу Михаилу.

Причины его поступка пока неизвестны.

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Автор: Денис Прядко