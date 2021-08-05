На третьем этаже заброшенного здания горел мусор на площади 30 квадратных метров

В Кировском районе Санкт-Петербурга засняли видео, на котором дети невозмутимо катались на качелях на фоне горящего дома.

Запись быстро стала вирусной и разошлась по сети.

"Безмятежность детей на качели улыбнула, конечно", - прокомментировала видео одна из пользовательниц сети.

Как сообщают российские СМИ, пожар случился на проспекте Стачек, 172 в среду, 4 августа. На третьем этаже заброшенного здания горел мусор на площади 30 квадратных метров.

Пожарные справились с огнём за полчаса. Пострадавших нет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко