В случае утверждения предложений РКН, при регистрации новых аккаунтов будут спрашивать паспорт и требовать от пользователей согласия на масштабный сбор данных.

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.

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Как сообщает «КоммерсантЪ», такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. Согласно предложениям РКН, интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора (ЕИС).

Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Проект соответствующего приказа готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте.

Эксперты относятся и к новой инициативе настороженно. Так, специалист «Роскомсвободы» Михаил Третьяк настаивает - ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу. По его мнению, система порождает риск злоупотреблений со стороны силовиков.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин, в свою очередь, отмечает, что в проекте не отражены принципы обеспечения безопасности системы. По его мнению, такой «суперагрегатор согласий» станет желанной мишенью для злоумышленников.

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Автор: Дмитрий Захаров