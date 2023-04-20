В Москве сказали, что не имеют оценок перспектив вступления Украины в Альянс.

В Москве заявили, что одной из целей войны против Украины остается недопущение ее вступления в Североатлантический альянс.

Слова пресс-секретаря российского президента Путин цитирует пропагандистское издание ТАСС. "Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей "спецоперации", - заявил он журналистам.

Кроме того, рупор Кремля сказал, что у них нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО в связи с визитом генсека Альянса Йенса Столтенберга в Киев.

Видео дня

Визит генсека НАТО в Киев

Напомним, сегодня утром в сети появилась информация о том, что генеральный секретарь НАТО находится с визитом в столице. Он отдал дань уважения павшим защитникам Украины у мемориала на Михайловской площади.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Столтенберг осуществил первый за время полномасштабной войны визит в Украину.

В ходе встречи они обсудили заседание "Рамштайн", предоставление Украине необходимого вооружения, саммит НАТО и гарантии безопасности для страны.

На совместной пресс-конференции Йенс Столтенберг заявили, что все союзники стран-членов НАТО разделяют мнение о том, что будущее Украины - в евроатлантической семье.

Вас также могут заинтересовать новости: