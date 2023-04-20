Он уже почтил память украинских героев у стеллы на Михайловской площади.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неоглашенным визитом в Киев.

Сегодня утром генсек у мемориала отдал дань уважения павшим украинским солдатам на Михайловской площади в центре Киева, сообщает The Kyiv Independent. Примечательно, что Столтенберг был на этом мероприятии только с охранниками и почетным караулом украинских военных.

У генсека НАТО запланированы переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако детального плана визита пока нет. Также точно неизвестно, какие темы в ходе диалога будут обсуждать Зеленский и Столтенберг.

Видео дня

Отметим, что визит Столтенберга в Украину анонсирован не был из соображений безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: