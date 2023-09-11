Российскому командованию крайне нужно покрыть бешеные потери в живой силе.

В ближайшее время в России объявят новую волну мобилизации, чтобы покрыть катастрофические потери живой силы на фронте. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что принудительная массовая мобилизация будет проходить в том числе и на оккупированных украинских территориях. По данным Генштаба ВСУ, на фронт российские власти планируют дополнительно отправить от 400 до 700 тысяч человек.

"Призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которых вероятно будут использовать в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск", – говорят в Генштабе.

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А вот в двух крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге – объемы запланированной мобилизации снова будут минимальными, говорят в украинском Генштабе.

"На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи. Следовательно, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России - последние новости

Как писал УНИАН, в течение весны-лета российские власти активно готовились к возможной новой волне мобилизации. Например, приняли повышение предельного возраста пребывание военнообязанных в запасе. То есть количество потенциальных кандидатов на мобилизацию значительно увеличили.

Одновременно в России значительно ужесточили наказание за неявку в военкомат для тех, кто получил повестку. Если в прошлом году от мобилизации можно было "откупиться" относительно небольшим штрафом, то теперь штраф будет уже ощутимым.

Кроме того, в России фактически перестал действовать институт "брони" военнообязанных сотрудников критически важными предприятиями. Теперь "броня" не является препятствием для принудительной отправки на фронт.

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