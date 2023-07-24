Законом повышается на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Ранее в стране повысили призывной возраст.

Увеличивается предельный возраст пребывания граждан, находящихся в запасе, в мобилизационном резерве. Отныне граждане, имеющие звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут находиться в запасе вплоть до 55 лет вместо 50 сейчас. Такова предельная планка третьего, самого возрастного разряда запаса. Предельный возраст нахождения в первом разряде запаса повышается с 35 до 40 лет, во втором- с 45 до 50 лет. Также увеличивается возраст пребывания запасников в "мобилизационном резерве": для старших офицеров- с 60 до 65 лет, для младших с 55 до 60 лет, для имеющих прочие звания- с 45 до 55 лет.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

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Мобилизация и призыв в РФ - детали

Госдума РФ вместо обещанного повышения одновременно верхней и нижней возрастных рамок для призыва на срочную службу, утвердила повышение только верхнего предела, а нижняя планка останется, как есть. Теперь на срочную службу в РФ будут призывать с 18 до 30 лет.

В Государственную думу РФ внесли законопроект, которым предлагается лишать приобретенного по рождению гражданства за дезертирство или дискредитацию российской армии.

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