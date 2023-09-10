Российским властям позарез нужно пополнить ряды вооруженных сил, полагает правозащитник.

Мобилизация в России может быть усилена в октябре текущего года.

Властям РФ позарез сейчас необходимо более 100 тысяч новых мобилизованных, рассказал правозащитник и блогер Марк Фейгин. "…мобилизацию проведут, деваться некуда… А зачем они законодательство меняли все лето, вводили все эти технические возможности для контроля выездов, пересечения государственной границы, эти электронные повестки и так далее? Ну для чего-то же это делалось", - заявил эксперт.

По его словам, мобилизация 2023 в России может быть не слишком широкомасштабной, но власти ее все равно проведут. "…я думаю, что мобилизация грозит…, я думаю, что в октябре шанс есть. Я не утверждаю этого… Им 100-150 тысяч нужно позарез именно сейчас…", - сказал Фейгин.

Стоит отметить, что за время полномасштабной войны РФ потеряла в Украине уже приблизительно 68 тыс. 630 оккупантов.

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РФ активно проводила скрытую мобилизацию, а позже - 21 сентября прошлого года, российские власти объявили о так называемой частичной мобилизации. В армию должны были попасть люди с боевым опытом, однако не раз сообщалось, что повестки получали граждане, которые далеки от военного дела. Много мужчин покинули Россию. Позже россиянам начали "закручивать гайки" - не все могут выехать за границу.

СМИ выяснили, что весной в РФ должен был начаться новый набор контрактников. В начале сентября заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев утверждал, что с начала 2023 года в армию его страны на службу по контракту приняли свыше 200 тысяч человек.

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