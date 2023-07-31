Президент РФ подписал закон об увеличении штрафов.

Граждане Российской Федерации будут больше платить за неявку в военкомат в ходе мобилизации. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Российские СМИ сообщили, что документ увеличит штрафы за неявку и несообщение новых данных о себе в военкомат, а также вводит ответственность за неоказание содействия военкоматам для юридических лиц.

Теперь штраф за неявку в военкомат повысят с 3 тысяч до 10–30 тысяч рублей, а за несообщение новой информации - до 5 тысяч рублей.

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Кроме того, если юрлицо отказывается в содействии военкоматам во время мобилизации, то придется уплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей, а за неоповещение граждан о вызове в военкомат штраф - до 400 тысяч рублей.

Мобилизация в России - последние новости

В России ранее повысили призывной возраст до 30 лет, после чего более двух миллионов россиян должны пополнять ряды призывников для армии.

По старым правилам в 2024 году призыву подлежали 6,8 миллиона человек, а по новым - 9,14 миллиона, что почти на 2,5 миллиона человек больше. В 2025 году численность призывного контингента составит 9,13 миллиона человек, в 2026 году - 9,16 миллиона человек, в 2027 году - 9,28 миллиона человек, а к 2030 году - почти до 10 миллионов.

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