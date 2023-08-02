Правовое поле в РФ активно готовят под масштабную мобилизацию.

В России суд признал за военкоматами право призывать на военную службу граждан, имеющих "бронь" от работодателя. Об этом сообщает издание ura.news.

По данным издания, суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отклонил повторный иск сотрудника компании "Сургутнефтегаз" Сергея Вахрамеева, который пытался оспорить решение военного комиссариата о его призыве на военную службу. Мужчина ссылался на то, что имеет так называемую "бронь" от предприятия.

Однако суд после рассмотрения дела пришел к выводу, что "бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки". Судья ссылается на 5-й пункт неких "Методических рекомендаций по бронированию граждан РФ", где сказано, что военкоматы "вправе привлекать забронированных граждан" для выполнения планов по мобилизации.

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Мобилизация в России

По данным британской разведки, Россия начала создавать новые крупные подразделения для усиления тыла. Пока власти пытаются обойтись без новой волны мобилизации, но британцы полагают, что без масштабного призыва резервистов Кремль не сможет сформировать даже одну новую армию.

Между тем в России законодательство явно готовят к возможной всеобщей мобилизации. В течение июля Госдума приняла ряд ключевых законов в этой сфере. Среди прочего были увеличены штрафы за неявку в военкомат по повестке, подняты предельные сроки пребывания в мобилизационном резерве и поднят верхний возрастной предел призыва на срочную службу.

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