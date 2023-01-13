В Брянской области сержант расстрелял майора, который его избил.
Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники. По их данным, инцидент произошел еще в полночь 3 января на территории приграничного посёлка Белая Березка.
Так, в ходе конфликта майор Александр Кудилин применил физическую силу в отношении сержанта Владимира Чурилова. В ответ сержант открыл огонь в его сторону. Сообщается, что Кудилин погиб на месте.
По данным канала, майор являлся военнослужащим в/ч 30683 (288-я артиллерийская бригада), а сержант - в/ч 3113.
Конфликты в армии РФ
Напомним, что в октябре в поселке Солоти Белгородской области произошла перестрелка. СМИ писали, что мобилизованные открыли огонь, сообщалось о 22 убитых и 16 раненых.
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что стрельбу устроили граждане Таджикистана, которых мобилизовали в армию.
После объявляения мобилизации в Иркутской области мужчина выстрелил в начальника призывной комиссии.
Также сообщалось, что в Луганской области наемники ЧВК "Вагнер" убили 19 мобилизованных, отказавшихся идти в бой первыми.
Летом в Ростове-на-Дону российский капитан расстрелял таксиста, выступившего против войны в Украине.
А в декабре стало известно, что в ЧВК "Вагнер" хотел попасть Рамиль Шамсутдинов, расстревший восьмерых сослуживцев в 2019 году.