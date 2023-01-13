Убийство произошло на территории приграничного посёлка.

В Брянской области сержант расстрелял майора, который его избил.

Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники. По их данным, инцидент произошел еще в полночь 3 января на территории приграничного посёлка Белая Березка.

Так, в ходе конфликта майор Александр Кудилин применил физическую силу в отношении сержанта Владимира Чурилова. В ответ сержант открыл огонь в его сторону. Сообщается, что Кудилин погиб на месте.

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По данным канала, майор являлся военнослужащим в/ч 30683 (288-я артиллерийская бригада), а сержант - в/ч 3113.

Конфликты в армии РФ

Напомним, что в октябре в поселке Солоти Белгородской области произошла перестрелка. СМИ писали, что мобилизованные открыли огонь, сообщалось о 22 убитых и 16 раненых.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что стрельбу устроили граждане Таджикистана, которых мобилизовали в армию.

После объявляения мобилизации в Иркутской области мужчина выстрелил в начальника призывной комиссии.

Также сообщалось, что в Луганской области наемники ЧВК "Вагнер" убили 19 мобилизованных, отказавшихся идти в бой первыми.

Летом в Ростове-на-Дону российский капитан расстрелял таксиста, выступившего против войны в Украине.

А в декабре стало известно, что в ЧВК "Вагнер" хотел попасть Рамиль Шамсутдинов, расстревший восьмерых сослуживцев в 2019 году.

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