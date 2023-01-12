Белгородские "власти" еще в ноябре анонсировали строительство засечной черты в регионе.

Один из населенных пунктов Белгородской области остался "на передке" при строительстве "засечной черты", заявил гауляйтер региона Вячеслав Гладков.

"Губернатор" рассказал о жалобе местного жителя, обеспокоенного "серой зоной". Название населенного пункта не сообщается.

Гладков заявил, что оборонительная линия строится по согласованию с Минобороны РФ, а оперативная обстановка не позволяет возвести черту непосредственно на границе с Украиной.

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"Нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или (кто-то) не защищен… Она нужна для того, чтобы отрезвить тех наших врагов, которые задумают что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет", - сказал Гладков.

Засечная черта в приграничных районах России - что известно

Белгородские "власти" еще в ноябре анонсировали строительство засечной черты в регионе, призванной обезопасить россиян от вторжения украинской армии. Уже в декабре оккупанты отчитались о первых "успехах", показав на камеру все фортификационные сооружения в приграничных районах.

Война в Украине - Россия перешла к обороне

После отвода войск из Херсона и правого берега Днепра Россия перешла в оборону. Силы мобилизованных не могут обеспечить Путину ведение наступления.

В связи с чем оккупанты начали делать окопы на востоке Украины, в приграничных с Украиной российских областях, а также в Крыму.

Также РФ производит противотанковые "пирамиды", чтобы замедлить продвижение ВСУ. Но, как показала практика, пирамиды украинским военным не препятствие.

Не так давно в сети появились спутниковые снимки окопов россиян в Крыму. Судя по всему, враг продолжил рыть траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.

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