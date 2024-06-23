Сообщается по меньшей мере о 20 раненных и 5 погибших в двух городах республики.

В российском регионе Дагестан, где осенью были антисемитские погромы, сегодня группа мужчин устроила стрельбу – атаковали синагогу, две православные церкви, а также полицейских. Есть погибшие и раненые, сообщает ASTRA.

По данным дагестанского МВД, в городе Махачкала неизвестные обстреляли синагогу из автоматов, а потом вступили в перестрелку с полицией. Синагога загорелась. По предварительным данным, двое сотрудников полиции погибли, еще двое ранены.

В то же время в городе Дербент, расположенном более чем в 100 км на юг, была атакована православная церковь, убит священник. В перестрелке с неизвестными погиб один сотрудник полиции, еще один был ранен.

"Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел", - сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Также сообщается, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и непризнанной Абхазии в районе КПП на реке Псоу. Там один человек погиб, трое ранены.

Национальный антитеррористический комитет утверждает, что атакованы были две православные церкви, синагога и пост ДПС – но без уточнения, где что.

По предварительной информации, двое нападавших были убиты – место не уточняется. Также известно о попытке задержания некоторых нападавших на городском пляже Махачкалы.

Предварительно, общее количество пострадавших составляет 23 человека, 5 погибших.

Один из нападавших - сын действующего главы муниципального образования Дагестана, сообщают дагестанские паблики. Эта информация не подтверждена.

Теракты в России: последние новости

Как писал УНИАН, вместо того, чтобы противостоять угрозе исламского терроризма, российские силовики сосредоточелись на войне с Украиной. Например, теракт в московском киноконцертном зале "Крокус", где в марте исламисты убили более 150 человек, российские "правоохранители" повесили на Украину.

Почти сразу после этого исламисты устроили бунт в одной из тюрем Ростовской области. При этом вскрылись вопиющие факты нарушения правил тюремного режима, благодаря которым теракт стал возможным.

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