Директор ФСБ также обвинил в террористическом акте западные спецслужбы.

Председатель Национального антитеррористического комитета Российской федерации, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что ведомство "установило" причастность военной разведки Украины к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как передает "Астра", сегодня Кремль продолжил "раскручивать" версию об "украинском следе" в этом теракте. В частности, соответствующее заявление Бортников сделал в ходе заседания комитета. Он официально обвинил военную разведку Украины в теракте, но не озвучил при этом какой-либо информации, которая потенциально могла бы доказывать этот "факт".

"Астра" обнародовала видео с заявлением Бортникова.

Видео дня

"Украинские, западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлениях. Оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокусе", - утверждает Бортников.

Как констатирует издание, директор ФСБ РФ заявил, что ведомство установило причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе".

"Доказательств или деталей он не привел", - отмечает "Астра".

Теракт в "Крокусе"

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел теракт - несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате, погибли более 100 человек, очень много пострадавших. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом Кремль обвинил в нападении Украину.

По подозрению в теракте задержан ряд людей, в том числе четверо предполагаемых исполнителей: Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов – все они граждане Таджикистана.

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