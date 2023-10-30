Глава Российской Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что к организации антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы якобы причастна Украина.
Как сообщает DW, он заявил, что "враги пытаются дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в частности с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни и межконфессиональных проблем".
Меликов утверждает, что получил "достоверную, открытую" информацию о том, что Telegram-канал, который сообщил, что в Махачкалу прибудут беженцы из Израиля, администрируется "с территории Украины предателями, бандеровцами".
Этот канал запустил бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев, впрочем он утверждает, что уже больше года не имеет к нему отношения. Авторы канала также говорят, что не связаны с политиком.
Антисемитские протесты в Махачкале
В Махачкале через местные чаты распространилась информацию о том, что в аэропорту якобы должен приземлиться самолет с беженцами из израильского Тель-Авива. Поэтому местные жители устроили "митинг" и прорвались на территорию аэропорта, а затем и на взлетную полосу. По данным российского Министерства внутренних дел, пострадали около 20 человек, 60 человек арестовали. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о массовых беспорядках.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти события, подчеркнул, что это не единичный случай, а распространенная в России культура ненависти к другим нациям.