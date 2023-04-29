Утверждается, что пожар в Севастополе полностью ликвидирован.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев еще раз пересчитал БПЛА, ударивших по нефтебазе города 29 апреля, и пришел к выводам, что якобы было не два беспилотника, а один.

Второй БПЛА, по его словам, был якобы поражен при помощи стрелкового оружия.

Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом, утверждает Развожаев. При этом никаких фото- / видеодоказательств его словам нет.

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Также утверждается, что пожар в Севастополе полностью ликвидирован. На месте остаётся только дежурный расчет.

Взрывы в Севастополе 29 апреля - главное

В ночь на 29 апреля в Казачьей бухте оккупированного Севастополя прогремел мощный взрыв, затем случился крупный пожар.

Позже оккупационные власти признали, что неизвестные беспилотники ударили по их нефтебазе. Пожару присвоили 4-й класс, русские привлекли к тушению даже поезд. По словам оккупантов, Севастополь был атакован якобы шестью китайскими БПЛА, только два долетели до нефтебазы.

В ГУР назвали сегодняшнюю атаку на Севастополь "карой Господней" за вчерашний кровавый удар российских террористов по многоэтажке в Умани. Как рассказал представитель разведки Андрей Юсов, сегодня в Севастополе сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов оккупантов.

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