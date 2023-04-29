Местный "губернатор" отчитался, что огонь фактически локализовали.

Провозглашенный РФ "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев объявил, что пожар на нефтебазе удалось локализовать.

Об этом он написал в своем Telegram. Напомним, что в ночь на 29 апреля в городе прогремели взрывы. Тогда сообщалось, что неизвестный БПЛА совершил атаку нефтебазу в Севастополе. Огонь разошелся на площадь в 1000 квадратных метров.

Чиновник в социальной сети показал, как россияне с трудом пытаются ликвидировать возгорание резервуара.

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Он отметил, что для соответствующей задачи РФ пришлось привлечь все возможные средства: силы МСЧ Севастополя, ресурсы Черноморского флота, а также вызвать пожарников с Крыма.

Медведев буянит из-за взрыва в Севастополе

Напомним, что события на временно оккупированном полуострове вызвали бурную реакцию у Зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он с самого утра настрочил в своем Telegram масштабный пост о том, что Киев не должен заявлять свои права на временно оккупированный полуостров.

Политик традиционно дополнил свои слова оскорблениями, а также заявил, что Россия должна массово уничтожить украинцев и их "нацистский режим".

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