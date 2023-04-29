Крымчанам советуют в ближайшее время не подходить к военным объектам, поскольку божья кара будет долгосрочной.

Пожар на нефтебазе в Севастополе является "божьей карой" для оккупантов за убийство гражданских в Умани, где погибли пятеро детей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в оккупированном Севастополе сегодня сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной", – заявил Юсов.

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Представитель ГУР также порекомендовал украинцам, проживающим в оккупированном Крыму, "в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора".

Пожар на нефтебазе в Севастополе

Рано утром 29 апреля вблизи оккупированного Севастополя вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. В оккупационной администрации города заявили, что нефтехранилище атаковали беспилотники.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал, что ночная "бавовна" причинила оккупантам большой урон. Тушить пожар оккупанты планируют до вечера.

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