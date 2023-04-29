Гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночная "бавовна" по Казачьей бухте причинила нефтебазе оккупантов большой урон.
Как заявил Развожаев журналистам, пожар собираются ликвидировать до вечера. Главная задача пожарных - сохранить уцелевшие резервуары.
"Еще раз повторяю: четыре емкости сгорело, остальные все... Локализован огонь в этой части. Ведется интенсивное тушение", - сказал Развожаев.
Он заявил также, что на месте работают все экстренные службы - ресурсов для ликвидации возгорания якобы много. Впрочем, ни слова о том, почему ПВО "второй армии мира" не сбила беспилотники, гауляйтер не сказал.
Взрывы в Севастополе
В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Крыму. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс.
На кадрах с места происшествия видно, что масштабы пожара значительны. С ночи до утра огонь не удалось обуздать.
Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин устроил истерику из-за "бавовны" во временно оккупированном Севастополе. Он иронично предсказал, что взрывы на нефтебазе не повлияют на "священную зерновую сделку".