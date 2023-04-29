О расхваленной российской ПВО предатель даже не вспомнил.

Гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночная "бавовна" по Казачьей бухте причинила нефтебазе оккупантов большой урон.

Как заявил Развожаев журналистам, пожар собираются ликвидировать до вечера. Главная задача пожарных - сохранить уцелевшие резервуары.

"Еще раз повторяю: четыре емкости сгорело, остальные все... Локализован огонь в этой части. Ведется интенсивное тушение", - сказал Развожаев.

Он заявил также, что на месте работают все экстренные службы - ресурсов для ликвидации возгорания якобы много. Впрочем, ни слова о том, почему ПВО "второй армии мира" не сбила беспилотники, гауляйтер не сказал.

Взрывы в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Крыму. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс.

На кадрах с места происшествия видно, что масштабы пожара значительны. С ночи до утра огонь не удалось обуздать.

Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин устроил истерику из-за "бавовны" во временно оккупированном Севастополе. Он иронично предсказал, что взрывы на нефтебазе не повлияют на "священную зерновую сделку".

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