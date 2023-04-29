Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Крыма.

Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс", - заявил гауляйтер.

Видео дня

Развожаев также сообщил, что информация о пострадавших пока уточняется. Тем временем российские паблики публикуют кадры с места событий. На фото и видео видно, что возгорание достаточно масштабное.

Ситуация в Крыму

Ночью против 24 апреляя в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационная администрация заявила об атаке надводных беспилотников и сбивании одного из них.

В ВСУ отметили, что не могут раскрывать детали этого инцидента. Однако, "кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли".

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, что войска РФ уже вывозят жителей временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в Крым. В то же время они готовятся и к "эвакуации" с полуострова.

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