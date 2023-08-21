Сейчас личный состав РФ позволяет компенсировать те потери, которые наносят ВСУ врагу на фронте.

Россия пока не будет проводить мобилизацию, поскольку тех сил и средств, которые сейчас имеет армия агрессора, достаточно для проведения оборонительной операции.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире "Эспрессо", что для РФ будет условной победой удержать занятые позиции, а затем перейти в формат изнурительных боевых действий.

"Тех сил и средств, которые сегодня есть у РФ, фактически достаточно, чтобы проводить оборонную операцию без объявления всеобщей мобилизации. Если посмотреть на потери противника, даже в личном составе, то они составляют 15-20 тысяч по оценкам Генштаба. А скрытая мобилизация в России позволяет пополнять потери ежемесячно в пределах 20 тысяч. То есть фактически личный состав позволяет компенсировать те потери, которые наносят наши силы противнику на фронте", - пояснил он.

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Пока эксперт не видит предпосылок к тому, что в РФ объявят мобилизацию в ближайшее время. По словам Згурца, главная задача сейчас перед ВСУ в том, чтобы поднять уровень потерь противника. В этом главным образом помогает артиллерия.

"А вопрос боеприпасов сейчас является критерием оценки способности европейских стран и США обеспечить украинскую армию. Сейчас за счет артиллерии мы добились уничтожения значительного количества вражеской силы, соответственно, резервы противника подтягиваются в первую линию обороны. То есть напряжение у врага возрастает, резервы уменьшаются. Но в целом обеспечивается определенное динамическое равновесие в возможностях российской и украинской армиях. Пока ни одна из армий не имеет существенного преимущества на поле боя. Таким образом ни одна из сторон не может обеспечить перехват стратегической инициативы", - добавил эксперт.

Мобилизация в России

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек.

Экс-начальник украинской разведки заявлял, что новая волна мобилизации в России может состояться в марте, когда пройдут местные выборы. Тогда планируют призвать до 250 тыс. человек.

В то же время политолог Валерий Соловей убежден, что новая волна мобилизации в России начнется в третьей декаде сентября. По его словам, всего планируют раздать до семи миллионов повесток и мобилизовать около 700 тысяч человек.

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