В то же время мобилизация в основном не касается детей российских чиновников.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявляет, что ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о мобилизации в России и ее масштабах.

"В России продолжается полноценная мобилизационная кампания и продолжаются мобилизационные мероприятия. И ежедневно, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются. Ежемесячно несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуется", - сообщил Юсов.

Представитель разведки отметил, что недавно мэр Москвы назвал очень интересную цифру: 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте, собственно, на оккупированных территориях в Украине.

"Перед этим эта цифра была 35 тысяч человек. То есть это означает, что мэр Москвы признался, что за несколько месяцев только москвичей 10 тысяч дополнительно мобилизовали", - сказал Юсов.

Да, добавил он,"разными способами, разными инструментами, разными методами", но эта кампания продолжается.

"В результате их заставляют подписывать контракты. Или каким-то другим способом. Но, тем не менее, речь идет именно о принуждении", - отметил представитель ГУР.

По большей части, отметил он, речь не идет о детях чиновников или о миллионерах: "Это гастарбайтеры или люди, которые недавно получили российский паспорт", - сказал Юсов.

Таким образом, добавил он, получение российского паспорта "создает потенциальную угрозу", что с высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен президентом России Владимиром Путиным на войну в Украине, где будет либо уничтожен, либо взят в плен.

"Поскольку Украина придерживается международного права и Женевских конвенций, то единственным способом сохранить жизнь для российских солдат является добровольная сдача в украинский плен или захват в плен", - подчеркнул представитель разведки.

В России возможна новая волна мобилизации в сентябре

Ранее представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий отметил, что Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Следовательно, руководство оккупационной армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий и механизированных бригад. Есть данные о намерении России провести новую волну мобилизации.

Политолог Валерий Соловей отметил, что новая волна мобилизации в России начнется в третьей декаде сентября - после местных выборов. Всего планируют раздать до семи миллионов повесток и мобилизовать около 700 тысяч человек.

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