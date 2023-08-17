Гадалки стали востребованными даже среди силовиков и предпринимателей РФ, пишут исследователи.

В России среди мужской части населения случился всплеск интереса к эзотерике.

Как пишет Телеграм-канал "Можем объяснить", тарологов, астрологов и хиромантов просят сообщить о рисках мобилизации.

С начала полномасштабного вторжения граждане РФ повально увлеклись эзотерикой: аудитория телепередач мистического жанра выросла на 34%, а спрос на карты Таро подскочил почти вдвое, пишут исследователи.

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Резкий рост обращений за "консультациями" (гаданием) начался после объявления мобилизации - у гадалок появилось много клиентов-мужчин.

Таролог Анжелика Акуленко рассказала, что поступает очень много обращений от силовиков, предпринимателей и представителей власти РФ. Раньше спрашивали о делах сердечных, а теперь о рисках мобилизации, эмиграции и бизнесе. По словам гадалки, ее просят сообщить, есть ли риск быть призванным на войну.

Мобилизация в России - что известно

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать несмотря на негативные последствия для своей промышленности.

Экс-начальник ГУР генерал-лейтенант Валерий Кондратюк заявлял, что в марте 2024 года после выборов президента России может начаться новая волна мобилизации.

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