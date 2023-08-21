В ГУР не исключают проведения осенью в России "волны" публичной мобилизации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, как Россия пополняет свои ряды мобилизованных, назвав это "мясным фондом".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о мобилизации в России, в частности осенней "волне".

"Это вероятное развитие событий. И новая публичная волна мобилизации могла быть запущена уже давно. Почему "публичная", потому что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались. И после так называемой частичной мобилизации правдами и неправдами этот "мясной фонд" пополняется в рашистской армии", - сказал Юсов.

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Так, он не исключил проведения новой публичной волны мобилизации в России, и единственным сдерживающим фактором здесь являются настроения населения страны.

"Каким бы оно ни было зазомбировано, обитатели Кремля все же опасаются последующих реакций. Думают над тем, как повысить мобилизационный пыл и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то безумных мечтаний кремлевского карлика и диктатора. Но, тем не менее, до сих пор этого не было, но на осень это вероятный сценарий", - отметил представитель разведки.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Юсов заявил, что ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек. В то же время мобилизация в основном не касается, в частности детей российских чиновников.

В то же время, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец выразил мнение, что Россия пока не будет проводить мобилизацию, поскольку тех сил и средств, которые сейчас имеет армия агрессора, достаточно для проведения оборонительной операции.

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