Эксперт уверен, что кровавый диктатор вряд ли умрет естественной смертью в окружении семьи.

У российского диктатора Владимира Путина подтвердили онкологическое заболевание. В поездках его сопровождает профильный врач.

Об этом заявил бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. По его словам, информацию о болезни Путина ему подтвердили собственные источники из окружения диктатора.

"Я уверен, что смерть Путина не будет обычной - в окружении внуков, правнуков, с ощущением выполненного долга, заснет спокойно и не проснется... Я думаю, что это не путинская история. Я думаю, что то количество отвратительных дел, которое он натворил в этой жизни, говорит о том, что конец будет. Стольким людям испортить жизнь, стольким семьям организовать трагедии, столько влиятельных людей унизить, обидеть, лишить всего. Это большой талант. Человек все это сделал. Неужели вы думаете, что хотя бы у одного из этих людей не найдется решимости делать то, что делали достойные люди во времена Гитлера?" - отметил Мурзагулов.

По мнению политтехнолога, найдутся люди, которые не будут "прыгать на задних лапках" перед диктатором. Он добавил, что Путин может, например, повторить судьбу бывшего президента Слободана Милошевича. Вероятно, когда-то двигатель его самолета станет неисправным, борт сядет в какой-то из "недружественных" стран, а Путин поедет в Гаагу.

Болезни Путина-что известно

В последние годы Путину приписывают самые разнообразные заболевания среди которых болезнь Паркинсона и онкология. При этом у Кремля отмечают, что 70-летний президент РФ здоров. Но публика обратила внимание на разнообразные симптомы-от неподвижной руки к подозрительного кашля.

В ГУР давно утверждают, что российский диктатор больной раком, и жить ему осталось недолго. Тот факт, что Путин еще жив, публично ставил под сомнение президент Украины Владимир Зеленский.

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