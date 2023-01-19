Президент Украины не совсем понимает, о чем говорить с представителями РФ.

Президент Владимир Путин не уверен, что лидер россиян Владимир Путин жив.

Глава нашей страны заявил на "Украинском завтраке" в Давосе, что не совсем понимает, с кем говорить и о чем. "...Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется... телевизионщики поймут, - на хромакее. Он появляется, я не совсем понимаю, что это он. Я не совсем до конца понимаю, что он живой или это он принимает решение, или кто там принимает решение, что за круг лиц", - заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что у него такой информации нет.

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"...Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело...", - подчеркнул президент.

Стоит отметить, что 16 января в Давосе открылся Всемирный экономический форум 2023, он продлится до 20 числа. На мероприятии нет делегаций РФ.

Война в Украине с Россией - почему не идут мирные переговоры

РФ предложила Украине мирные переговоры после того, как захватила часть четырех украинских областей и назвала их "своими". Москва отказывается говорить о судьбе захваченных территорий. Украина хочет вернуть себе все оккупированные земли, и такую цель Киева поддерживает Запад.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой двадцатки" на Бали презентовал формулу мира. Она состоит из 10 пунктов, среди главных условий - вывод армии РФ, ядерная и энергетическая безопасность нашего государства.

Справка УНИАН. Хромакей - техника, с помощью которой на видео блок какого-то цвета можно "перекрасить" или изменить на другое изображение.

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