Ольга Курносова поделилась наблюдениями.

Российский политолог Ольга Курносова прокомментировала слухи о болезнях Путина. Она заметила странный кашель у правителя РФ.

"Давно говорят, что плохое здоровье у него. Все ждут, ждут, а не происходит ничего. Поэтому уже все боятся его обсуждать и ждут когда будут какие-то доказательства, а не просто слова. Была ещё опубликована какая-то фотография, селфи Кадырова с Путиным, где у Путина какой-то пластырь на руке. Поэтому, много что по этому поводу обсуждали, и опять-таки, страна замерла в ожидании. На всех последних публичных мероприятиях его постоянно одолевал какой-то кашель. Будь-то встреча в Астане, будь-то встреча в Ереване - все последние встречи мы видели, что он не мог говорить долго. У него начинался кашель", - сказала политолог.

Курносова добавила, что Путин реже стал публично выступать. Он отменил свою ежегодную традиционную пресс-конференцию, а также сидел "на диком расстоянии" на встрече со студентами. Это расстояние было так велико, что сам Путин вслух сказал о нем.

Болезни Путина - что известно

Владимиру Путину уже много лет подряд приписывают разные болезни, в частности, болезнь Паркинсона и рак поджелудочной железы. В Кремле же не раз говорили, что у российского лидера нет проблем со здоровьем.

В мае этого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что президент РФ серьезно болен раком.

Позже журналисты заметили, что у Путина не двигается правая рука.

Стоит отметить, что президенту РФ 7 октября исполнилось 70 лет. Путин находится у власти с 31 декабря 1999 года.