По его мнению, Путина могут убить ради смены режима.

У президента Российской Федерации Владимира Путина есть "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову. Он надеется, что российский лидер недолго еще будет жить.

"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — отметил Буданов.

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Он также добавил, что глава российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может одержать победу во внутреннем противостоянии в России. Кроме того, начальник ГУР ответил "да" на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (отсылка на убийство российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России новый режим.

Болезни Путина - что известно

В течение последних лет Путину приписывают самые разнообразные заболевания, среди которых болезнь Паркинсона и онкология. При этом у Кремля отмечают, что 70-летний президент РФ здоров. Но публика обратила внимание на разнообразные симптомы - от неподвижной руки до подозрительного кашля.

В ГУР давно утверждают, что российский диктатор болен раком, и жить ему осталось недолго. Тот факт, что Путин еще жив, публично ставил под сомнение президент Украины Владимир Зеленский.

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