Спикер Путина назвал президента РФ большой проблемой для Украины.

Пресс-секретарь лидер россиян Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив глава РФ или нет.

Путин и РФ "есть и будут", утверждал спикер во время общения с журналистами, пишет РБК. "Понятно, что и Россия, и Путин - это для Украины, и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было", - утверждал Песков.

По его мнению, Киеву нужно отдать себе отчет в том, что "Россия и Путин есть и будут".

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Ранее Владимир Зеленский в Давосе на "Украинском завтраке" высказался о Владимире Путине и руководстве России. Президент Украины не уверен, что Владимир Путин жив и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем.

Война Украины с РФ - что нужно знать

Москва предложила Киеву мирные переговоры после того, как захватила часть четырех украинских регионов и "присвоила" их. Такой шаг РФ осудил почти весь мир.

Россия отказывается обсуждать судьбу захваченных земель, а Украина хочет вернуть себе все оккупированные территории.

В ноябре 2022-го Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" на Бали раскрыл формулу мира. Формула Зеленского состоит из 10 пунктов, главные из них, в частности, вывод из Украины российской армии, а также ядерная и энергетическая безопасность украинского государства.

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