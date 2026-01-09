На Львовщине пропал газ: нардеп раскрыл последствия и объяснил, при чем здесь 'Орешник'

По словам нардепа, в Киевской области невозможно восстановить поврежденную инфраструктуру в течение 1-2 суток.

Во Львовской области возникли проблемы с газоснабжением из-за ударной волны от российского "Орешника", однако газовая инфраструктура региона не была целью российской атаки. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

Нагорняк отметил, что удар был нанесен по другому объекту, который не связан с поставками "голубого топлива".

"Я думаю, что это больше политическое, или элемент давления на Украину, чтобы показать Европейскому Союзу, что "Орешник" может долететь до них. Это больше бряцание оружием и силой", - сказал он.

Видео дня

По словам Нагорняка, газовая инфраструктура региона не понесла критических повреждений.

В то же время, в столице ситуация после российского обстрела более напряженная.

"Нам нужно набраться терпения, потому что погода не способствует восстановлению критической инфраструктуры", - отметил он.

По словам нардепа, восстановить поврежденную инфраструктуру в течение одного-двух суток невозможно.

"Можно лишь частично перенаправить соответствующие ресурсы для того, чтобы обеспечить электроснабжение того или иного района столицы", - говорит Сергей Нагорняк.

Новая российская атака - что известно

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупационные войска снова атаковали Украину. В результате ударов город Славутич был полностью обесточен.

В Вышгородском районе Киевской области зафиксировали повреждения частного жилого дома и складских помещений, а в Обуховском районе был поврежден частный дом.

В части районов столицы возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. По словам представителей ДТЭК, на левом берегу Киева пришлось применить аварийные отключения. Всего в Киеве и Киевской области без света оказались более 500 тысяч потребителей.

Также сообщалось, что после российской атаки на Львов в ночь на 9 января в одном из поселков на окраине города внезапно пропало газоснабжение. По словам мэра Львова Андрея Садового, из-за ракетной атаки сработала автоматическая система газовой безопасности.

"Орешник" - другие новости

Россияне подтвердили, что в пятницу, 9 января, нанесли удар по Украине комплексом "Орешник". Речь идет о баллистической ракете средней (промежуточной) дальности, которая, по украинским данным, может развивать скорость более 12 300 км/ч.

Впоследствии Россия подтвердила, что ударила по Львову "Орешником". Москва утверждает, что запуск ракеты - это ответ на якобы попытку атаки украинского БПЛА на одну из резиденций Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

Напомним, впервые РФ применила "Орешник" против нашей страны в ноябре 2024-го. Сообщалось, что ракета была оснащена муляжами боеголовок, так что она нанесла ограниченные повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: