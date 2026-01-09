Надин из 'Холостяка' ошеломила рассказом об изнасиловании в школе

Родители девушки узнали об этом только спустя много лет.

Победительница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук заявила, что в подростковом возрасте пережила изнасилование и жестокий буллинг.

В интервью блогеру Славе Демину модель призналась, что в 13-летнем возрасте ее изнасиловал парень. Вскоре о его преступлении знала вся школа. "Только я знаю, что прожила, какую боль несла в себе. Это не описать никакими словами. Я об этом сейчас говорю вот так ровно, потому что я освобождаюсь. Я освобождаю информацию, которая жила всегда со мной, которой я боялась", - сказала она.

После преступления другой парень, который плохо относился к Надин, написал о ней "песню", в которой унижал и оскорблял девушку. В день, когда она праздновала в школе свое 16-летие, они включили ее на колонках, наслаждаясь этим издевательством.

Головчук отметила, что об этих преступлениях знала только ее сестра, родителям она рассказала уже во взрослом возрасте. На вопрос, виделась ли она с этими парнями после окончания школы, девушка ответила так:

"Нет. Но я верю в такие вещи, как карма и бумеранг".

Напомним, после завершения проекта Надин Головчук писала, что опустошена и растеряна, поскольку не получила поддержки от тех, от кого ждала. Также модель призналась, что на шоу не доверяла ни другим девушкам, ни работникам.

