'Есть прогресс': Сибига сделал заявление о продолжении переговоров в США

По словам министра, Зеленский и украинская делегация готовы прибыть для этого в США.

Президент Владимир Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира и готов вместе с делегацией Украины продолжить переговоры с США в случае сигнала с американской стороны. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Чехии Петром Мацинкой 9 января, передает "Суспільне".

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер ждет подробного отчета от нашей делегации о результатах переговоров с американской стороной, которые недавно закончились в Париже. По словам Сибиги, после встреч был зафиксирован прогресс по нескольким направлениям.

"Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям - как в согласовании содержания документов, так и в понимании правовой природы этих документов, так и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", - добавил министр.

Видео дня

Также Сибига обратил внимание на достижение четкого понимания параметров гарантий безопасности для Украины.

Он добавил, что украинская сторона получила сигналы о готовности США ратифицировать соответствующие договоренности в Конгрессе. Если решение со стороны Вашингтона будет положительным, то президент Зеленский и украинская делегация готовы прибыть в США, чтобы продолжить переговоры.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский высказался о позиции РФ в мирных переговорах. По его словам, пока Россия "крутит носом" в этом вопросе.

"Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто. Что пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно. И могут нос открутить, если захотят", - отметил глава государства.

В то же время издание The New York Times писало, что мирные переговоры по Украине продвигаются, но вопрос гарантий остается открытым. В частности, Украина ищет конкретные ответы, чтобы развеять опасения по поводу того, что Россия попытается снова напасть. Также неизвестно, какие страны действительно встанут на защиту Украины в случае повторного нападения.

Вас также могут заинтересовать новости: