'Погибли люди... Ужас': звезда 'Сватов' заявила о новом 'прилете' возле ее дома (фото)

Сейчас у нее дома нет тепла, воды и света.

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по проектам "Сваты" и "Сашка", сообщила об очередном "прилете" недалеко от ее дома.

Сегодня днем 31-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге снимок с маленьким сыном в кафе. Она заверила подписчиков, что с ними все хорошо, хотя последствия российской атаки ликвидируют совсем рядом:

"С нами все в порядке. Благодарны, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет". Вышли с Мишкой посмотреть на это своими глазами.... Погибли люди... Ужас...".

Актриса отметила, что не может и представить сложность титанического труда людей, которые работают на местах прилетов. "Особенно сегодня, когда на улице - 8. А телефон пишет, что ощущается как -15".

Как известно, этой ночью в Киеве было очень шумно, ведь российская оккупационная армия била по городу дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате российского обстрела в столице погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Также известно о большом количестве пожаров и разрушений.

Ранее УНИАН собрал в одну новость реакцию украинских звезд, которые также переживали эту страшную ночь в укрытиях.

