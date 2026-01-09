Уверенность некоторых на Западе в победе РФ основана на лжи Путина, - The Hill

Война Путина против Украины построена на лжи, отмечают журналисты.

Перед операцией США в Венесуэле российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попался на лжи, пишет The Hill.

Речь идет о якобы попытке Украины атаковать резиденцию Путина в Валдае. Сначала эту информацию опровергли в Киеве, а затем и в ЦРУ. И Трамп, который сначала якобы выразил гнев после разговора с Путиным, кажется, понял, что российский президент его обманывает.

Журналисты отметили, что вся война РФ против Украины построена на лжи. Речь идет об утверждениях о якобы этнических русских, управлении Украиной нацистами и угрозе НАТО для России. Путин считает, что выиграет войну, и такое мнение также построено на лжи. Поскольку российская разведка и военные постоянно передают властелину Кремля ложную информацию.

Видео дня

Путин также солгал Трампу, когда сказал, что хочет, "чтобы Украина достигла успеха". Поскольку он никогда не признавал Украину действительно независимым государством. Успешная, процветающая демократическая Украина – это угроза старому, коррумпированному, фашистскому государству, которым руководит Путин. Вместо этого диктатор хочет уничтожить Украину, вернуть ее в состав возрожденной Российской империи.

И эти желания и ложь стали очень дорогими для РФ. По данным DeepState, в 2025 году российские войска оккупировали 4336 кв км украинской территории. Журналисты назвали это ужасным результатом, учитывая, что потери России в войне с Украиной в прошлом году росли быстрее, чем когда-либо с 2022 года. А с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 1,2 млн убитых и раненых.

На фоне этого возникают вопросы о том, способна ли РФ продолжать войну. Как отмечает издание Meduza, "после двух лет роста, вызванного войной, экономика России замедляется почти до нуля". А низкие цены на нефть заставили Центральный банк РФ предупредить о возможных сокращениях бюджета. На фоне этого, отмечают журналисты, уверенность отдельных людей на Западе в том, что РФ выиграет войну, построена на лжи.

Издание отмечает, что опросы в Украине показывают, что 76% людей, несмотря на истощение, считают неприемлемым признание оккупированных украинских территорий частью России в обмен на прекращение войны. И украинский президент Владимир Зеленский должен учитывать мнение народа, который стремится к справедливому миру, в котором РФ не будет снова нападать. Должны иметь в виду это и США, прежде чем давить на украинцев в отношении компромиссов.

Потери РФ в войне: что известно

Ранее в Генштабе обнародовали статистику, отметив, что с начала 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали или ранили более 418 тыс. российских захватчиков. В 2026 году Москва планирует набрать в ряды ВС 409 тыс. человек.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что Силы обороны вышли на тот показатель, который позволяет уничтожать столько же оккупантов, сколько Москва способна мобилизовать. И в этих условиях Кремль не способен нарастить контрактирование своих ВС без проведения мобилизации.

Кроме того, на фоне проблем с экономикой, Путин приказал в этом году существенно увеличить сбор налогов в России.

Вас также могут заинтересовать новости: