Российские производители сделали ставку на расширение посевов, но она не сработала.

Россия в 2025 году собрала рекордный урожай бобовых культур, однако сейчас местным аграриям вместо роста доходов светят ощутимые убытки из-за жадности российских фермеров и избыточного предложения на мировом рынке.

Издание UkrAgroConsult сообщает, что российские аграрии сделали ставку на расширение посевов бобовых – гороха, нута и чечевицы, планируя экспортировать эту продукцию в страны Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки. Однако эти регионы получили доступ к существенным объемам продукции от других производителей по более низким ценам. Поэтому покупать российский товар им пока неинтересно.

Дело в том, что бобовые в прошлом году дали хорошие урожаи в ряде основных стран-производителей – Канаде, Австралии, Индии и странах Черноморского региона. Поэтому избыток предложения обвалил цены и усилил конкуренцию между экспортерами. Как следствие, часть российского урожая бобовых остается на внутреннем рынке, где они также никому практически не нужны из-за низкого спроса.

По словам аналитиков, сложившаяся ситуация – классический пример аграрной модели, ориентированной на количественный рост, которая не учитывает глобальный баланс спроса и предложения.

Поэтому теперь российские производители бобовых вынуждены будут либо сокращать площади до прежнего уровня, либо находить новые точки сбыта или пытаться перерабатывать собранный урожай.

Российский экспорт аграрной продукции в настоящее время базируется на кражах. Так, много зерна, которое страна-агрессор продает за границу, на самом деле украдено в Украине. Причем для его перевозки оккупанты используют временно оккупированную инфраструктуру.

Также Россия пытается вырваться в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла, соревнуясь за первенство с Украиной. Поэтому для усиления собственной конкурентоспособности россияне бьют прямо по производственным мощностям украинских заводов по производству масла.

