Астронавт NASA оставил на Луне фото и трогательное послание: что он написал

В 1972 году во время миссии "Аполлон-16" астронавт Чарльз Дюк оставил на поверхности Луны семейную фотографию с подписью, которая до сих пор остается там.

23 апреля 1972 года лунный модуль миссии "Аполлон-16" с астронавтами Джоном Янгом и Чарльзом Дюком покинул поверхность Луны и отправился на стыковку с командным модулем для возвращения на Землю. Перед отлетом Дюк оставил на Луне несколько личных вещей, в частности фотографию своей семьи с надписью:

"Это семья астронавта Чарли Дюка с планеты Земля, который высадился на Луну 20 апреля 1972 года".

Как пишет IFLScience, миссия могла завершиться гораздо драматичнее. Во время полета у командного модуля, которым управлял Кен Меттингли, возникли проблемы с одним из двигателей. Из-за этого NASA временно отложило посадку на Луну, опасаясь повторения сценария "Аполлона-13". Только после того, как Мэттингли сумел восстановить орбиту на обратной стороне Луны, Янг и Дюк получили разрешение на высадку.

Из-за задержки экипажу пришлось отменить одну из запланированных лунных экскурсий и так называемую "Лунную олимпиаду" – символические спортивные соревнования в условиях низкой гравитации. Впрочем, астронавты все же устроили неофициальные попытки, одна из которых едва не закончилась трагедией: Джон Янг упал на спину с высоты более метра, рискуя повредить скафандр.

"Это был единственный момент на Луне, когда я почувствовал настоящую панику и подумал, что могу погибнуть", – вспоминал Янг позже.

Несмотря на все трудности, миссия "Аполлон-16" считается успешной. Помимо научных образцов, Чарльз Дюк оставил на Луне фото семьи, памятный медальон ВВС США и фрагмент ткани из своей летной школы.

Как объяснял сам астронавт, идея была проста: показать детям, что "вся семья побывала на Луне".

