Когда в Украине снова потеплеет: в Гидрометцентре назвали даты

В некоторых местах даже может быть оттепель.

Определенное ослабление морозов в Украине можно ожидать 17-19 января. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о предварительно ожидаемых в ближайшее время сильных морозах в Украине, она отметила, что 10 января в западных и Винницкой областях ночью ожидается -13°...-17°, а днем -9°...-14°. На остальной территории мороз будет слабее.

"11-го числа сохранятся морозы: ночью -15°...-20°, днем -9°...-14°", - сказала Птуха и добавила, что более ощутимые морозы коснутся больше запада, севера и частично - центра.

Видео дня

12-14 января ситуация будет примерно такой же: -13°...-18° ночью и -12°...-14° днем, а на юге и востоке -8°...-13° ночью и -2°...-7° днем.

Так, сильнее всего холод будет ощущаться с 11 по 14 число, по крайней мере, в северной части Украины. "Он будет мигрировать: то в северо-западные области, то в северные, то в северо-восточные", - сказала Птуха.

Какая погода будет в Киеве - прогноз

Синоптик отметила, что этот прогноз касается, соответственно, и Киева. "Завтра вечером уже будет снижаться температура, и ночь на 11-е - уже -16°...-18°, днем -10°...-12°, ночь на 12-е -14°...-16°, днем -8°...-10°... Ночная температура 13 и 14 января -15°...-17°, днем - около -10", - рассказала эксперт.

Когда в Украине потеплеет?

По ее словам, определенное ослабление морозов ожидается в течение 17-19 числа. "Где-то уже на 3-8 градусов. Днем на юге и западе Украины, возможно, даже до оттепели", - заявила Птуха.

В Украину идет полярный холод - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань отметил, что в Украину идет сильное похолодание, морозная погода продлится не менее недели.

По его словам, затяжной морозный период начнется с 10 января: ночью будет -15...-20 градусов, а днем -8...-13.

Вас также могут заинтересовать новости: