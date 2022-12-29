Вглубь территории РФ участились случаи "бавовныа" на аэродромах и авиабазах.

Периодические взрывы на аэродромах на территории РФ свидетельствуют о проблемах с имеющимися у страны средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как говорится в свежем докладе британской разведки на аэродроме Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики, второй раз за последние дни прогремели взрывы. Добавим, что утром появилась информация, что над этим аэродромом вновь сработала ПВО.

"Россия долгое время с большим вниманием относилась к передовым наземных систем ПВО, но становится все более очевидно, что РФ непросто противодействовать воздушным угрозам в глубине территории", - говорится в докладе.

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Аналитики отметили, что самый большой вызов для РФ - это большая потребность в системах ПВО средней дальности, таких как Панцирь-С1, которые могли бы противодействовать беспилотникам.

В британской разведке отметили, что эти системы нужны россиянам для защиты таких объектов, как аэродром Энгельс и для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине.

Взрывы на российских аэродромах

В ночь на 6 декабря в РФ прогремел взрыв на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" у Рязани.

В ночь на 26 декабря на аэродроме Энгельс вновь раздались взрывы. Минобороны РФ подтвердило взрыв, заявив, что он произошел из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что последние взрывы в Энгельсе помешали планам России нанести массированный ракетный удар по Украине 26 декабря.

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