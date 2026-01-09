США захватили еще один танкер 'теневого флота' РФ, - WSJ

Это уже пятый танкер, захваченный американцами за последние дни, и третий, связанный с Россией.

Береговая охрана США рано утром в пятницу высадилась на нефтяной танкер Olina в Карибском море, находящийся под американскими санкциями. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и компанию Vanguard, занимающуюся безопасностью судоходства.

Отмечается, что судно, ранее имевшее название Minerva M, в прошлом попало под санкции США за перевозку российской нефти. Сейчас танкер ходит под флагом Восточного Тимора, и в последний раз онопередавал своё местоположение в середине ноября недалеко от побережья Венесуэлы. По данным сервиса глобального отслеживания судов Marine Traffic, танкер ходит под ложным флагом.

Как пишет Reuters, американцы захватили танкер возле берегов острова Тринидат, т.е. совсем рядом с Венесуэлой. По данным источников издания, на минувшей неделе Olina вышла из Венесуэлы полностью загруженная нефтью в составе флотилии, однако из-за морской блокады со стороны США танкер был вынужден повернуть назад.

Видео дня

США развернули охоту на танкеры

Как писал УНИАН, ранее сегодня Президент США Дональд Трамп похвастался, что американские силы захватили танкер Marinera (ранее известный как Bella 1), который шел под российским флагом и был связан с перевозкой венесуэльской нефти в обход санкций. По его словам, с танкера уже разгружают нефть стоимостью в миллиарды долларов.

Также мы рассказывали, что цены на нефть выросли после двух дней снижения. Аналитики считают, что это частично связано ситуацией в Венесуэле и началом охоты США на танкеры теневого флота.

Вас также могут заинтересовать новости: