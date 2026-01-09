Трамп хочет Гренландию: в Италии заявили о серьезности вопроса

Мелони призвала НАТО усилить свое присутствие в Арктике.

Европа должна серьезно отнестись к опасениям США по поводу ситуации с безопасностью вокруг Гренландии. Однако силовой захват острова американцами маловероятен. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую цитирует The Guardian.

Так, комментируя последние заявления президента США о передаче Гренландии под американский контроль, она подчеркнула, что не поддержит ни один такой шаг и считает, что это "не будет отвечать чьим-либо интересам, даже США".

Она утверждает, что администрация Трампа хотела использовать свои "чрезвычайно настойчивые методы", чтобы привлечь внимание к вопросу стратегической важности и безопасности северного региона.

"Я по-прежнему верю, что послание, которое США хотят передать, заключается в том, что они не примут чрезмерного вмешательства со стороны других иностранных игроков", – сказала она.

Она добавила, что Гренландия должна быть определена как приоритетная зона для НАТО, с "серьезной дискуссией" о том, как ее защитить и "уменьшить давление" по этому вопросу.

Также Мелони заявила, что последствия любого потенциального военного движения США в Гренландии "понятны всем", поэтому она не считает их реалистичными.

В то же время она подчеркнула, что европейцы должны серьезно относиться к предупреждениям США о важности региона и сделать больше для обеспечения безопасности Арктики, включая "серьезное и значительное присутствие" сил НАТО там.

Проблема Гренландии: последние новости

Как сообщалось ранее, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил президенту США Дональду Трампу, что тот не может захватить территорию, "потому что хочет этого".

Нильсен призвал Соединенные Штаты к уважительному диалогу по надлежащим дипломатическим и политическим каналам, используя уже существующие форумы, основанные на соглашениях, заключенных с Соединенными Штатами.

"Диалог должен происходить с учетом того, что статус Гренландии основан на международном праве и принципе территориальной целостности", - добавил он. Политик имел в виду ранее сделанное заявление европейских лидеров, которое подтверждает, что "Гренландия принадлежит своему народу".

