Эту модель готовы оторвать с руками: назван самый массовый электромобиль в Украине

В тройку самых массовых моделей попали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

По состоянию на конец 2025 года парк электрических автомобилей в Украине насчитывал 246 тысяч единиц. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Абсолютное большинство электромобилей (241,2 тысячи) - легковые авто, а остальные - грузовые автомобили на электротяге и электробусы. Промышленные электрокары, троллейбусы и рельсовые машины не учитывались.

Среди брендов лидирует Tesla, которую ценят, в частности, за инновационные технологии и большой запас хода.

Видео дня

ТОП-3 самых массовых брендов:

Tesla (почти 21%). Nissan (16%). Volkswagen (12%).

Среди отдельных моделей на первом месте оказался Nissan Leaf, который любят за плавность хода, прекрасную функциональность, надежность и доступную цену.

ТОП-3 самых массовых моделей:

Nissan Leaf (14,4%). Tesla Model 3 (8,1%). Tesla Model Y (7,2%).

В тройку стран-производителей электромобилей, которые можно увидеть в украинском парке, вошли США (31%), Китай (21,5%) и Германия (16%). Средний возраст машин в парке электрокаров составляет 6,3 года.

Украинский рынок электромобилей – главные новости

2025 год стал рекордным для сегмента электрических авто. Суммарно отечественный автопарк пополнили 22,8 тысячи новых легковых электрокаров (+122,9% по сравнению с 2024 годом) и 84,4 тысячи подержанных импортных электрических авто (+104,7%).

Особую активность на рынке наблюдали в декабре, когда прибыло (или по крайней мере было официально зарегистрировано) 5846 новых электрических авто и 25 047 подержанных. Психологическую отметку в 3 тысячи единиц месячные продажи новых электрокаров преодолели еще в ноябре.

Ажиотаж на рынке обусловлен отменой налоговых льгот, которая, как ранее сообщили эксперты, может привести к удорожанию "электрики" на 20%. Некоторые специалисты негативно восприняли отмену льгот, тогда как другие считают, что они неуместны из-за войны и острой потребности Украины в деньгах.

Вас также могут заинтересовать новости: