Могут ли 'Шахеды' падать из-за обледенения: 'Флэш' оценил вероятность

Необходимые факторы сложились во время атаки РФ в ночь на 9 января, отметил эксперт.

"Шахеды" могут покрываться льдом и падать из-за низкой температуры, но для этого необходимо, чтобы сложился ряд факторов. Такое мнение высказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестов в своем Telegram-канале.

"Высокая влажность или дождь, резкий перепад температуры в воздухе с плюса на минус. Обычно это явление происходит при диапазоне от -5 до +5 градусов. Но и здесь не все так просто. Шахед может нести большую нагрузку и если обледенение не большое, не меняет контур крыла и не нарушит балансировку БПЛА в целом, он будет лететь дальше. В противном случае Шахед упадет", – сказал "Флэш".

Он добавил, что во время российской атаки в ночь на 9 января как раз были такие погодные условия. В то же время "Флэш" отметил, что существует зимняя версия "Шахеда", которая предусматривает обогрев в полете части внутренних элементов. Впрочем, по словам эксперта, обогрева внешнего корпуса у Шахеда нет, поэтому он может покрыться льдом.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее Der Spiegel сообщало, что РФ недавно начала использовать упрощенную версию Шахеда – Shahed-107. Отмечается, что он несет значительно меньшую боеголовку – 15 кг и стоит дешевле. Также он имеет более простую конструкцию.

Между тем "Флэш" ранее рассказывал, что РФ начала применять на "Шахедах" невиданные до сих пор новейшие антенны. Он отметил, что это делается для защиты от украинских средств РЭБ.

